Polizei Mettmann / Schwerer Verkehrsunfall mit zwei ...

Schwerer Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten und einem leichtverletzten Kradfahrer - Velbert - 1804105

Mettmann - Am 21.04.2018 ereignete sich gegen 14:40 Uhr auf der Nierenhofer Straße in Velbert ein schwerer Verkehrsunfall, bei welchem zwei Nutzer eines Krads schwer verletzt und ein Kradfahrer leicht verletzt wurden. Ein 35-jähriger Velberter befuhr mit seinem PKW Ford Focus die Nierenhofer Straße in Richtung Kohlenstraße. In Höhe der Hausnummer 103 musste er verkehrsbedingt warten. Hinter ihm stand ein 63-jähriger Velberter mit seinem Kraftrad Yamaha. Dahinter näherte sich ein weiteres Krad (Moto Guzzi) eines 55-jährigen Esseners, welcher aus bislang unbekannten Gründen gegen das vor ihm wartende Krad auffuhr und dieses dann auf den PKW Ford Focus schob. Durch den Aufprall stürzte das auffahrende Krad. Der Fahrer und seine 53-jährige Sozia aus Essen verletzten sich bei dem Unfall schwer. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht, davon der Fahrer mittels eines Rettungshubschraubers. Der 63-jährige Velberter wurde durch den Unfall leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Das auffahrende Krad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem anderen Krad entstand ein leichter Sachschaden und an dem PKW kein sichtbarer Schaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4500 Euro. Die Feuerwehr sicherte auslaufende Betriebsstoffe. Die Straße musste für die Zeit der Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden.

