Polizei Mettmann / Schwerverletzter Kleinkraftradfahrer - Haan - ...

Schwerverletzter Kleinkraftradfahrer - Haan - 1803111

Mettmann - Auf der Gruitener Straße in Haan kam es am Samstag, den 24.03.2018, gegen 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten. Ein 65-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer aus Wuppertal befuhr die Gruitener Straße in Richtung BAB-Auffahrt als er aus bislang ungeklärten Gründen mit dem Hinterrad von der Fahrbahn abkam. Dadurch kam er zu Fall und verletzte sich schwer; er wurde mit dem Rettungswagen einer Klinik zum stationären Verbleib zugeführt. An dem Kleinkraftrad entstand ein Schaden von circa 100.- Euro.

