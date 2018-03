Polizei Mettmann / Schwerverletzter Kradfahrer nach ...

Schwerverletzter Kradfahrer nach Verkehrsunfall - Velbert - 1803110

Mettmann - Am Sonntag, den 25.03.2018, gegen 16:45 Uhr, kam ein 50-Jähriger Kradfahrer auf der Kohlenstraße in Velbert-Langenberg zu Fall und verletzte sich schwer. Er befuhr hinter einem PKW mit seinem Krad der Marke Honda die Kohlenstraße in Richtung Velbert und bemerkte dessen Bremsmanöver zu spät. Durch den Bremsvorgang kam es wohl nicht zu einem Zusammenstoß mit dem PKW, allerdings kam der 50-jährige zu Fall. Er mußte im Anschluss mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zur stationären Behandlung zugeführt werden. An dem Krad entstand ein geschätzter Sachschaden von 500 Euro.

