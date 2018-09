Polizei Mettmann / Sechs leicht verletzte Personen bei Brand in ...

Sechs leicht verletzte Personen bei Brand in Firma -Velbert- 1808154

Mettmann - Am 01.09.2018, gegen 05.00 Uhr, geriet in einer Gießereihalle auf der Industriestraße in Velbert eine Druckgussmaschine in Brand. Aus bislang unbekannter Ursache entwickelte sich unterhalb einer im Betrieb befindlichen Druckgussmaschine ein Feuer. Die sechs in der Firma befindlichen Mitarbeiter erlitten durch die Rauchentwicklung leichte Rauchgasvergiftungen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Velbert gelöscht werden. Zwei der Mitarbeiter, ein 22-jähriger Heiligenhauser sowie ein 37-jähriger Essener, wurden vorsorglich mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt. Gebäudeschaden entstand nicht. An der Maschine entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe.

