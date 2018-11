Polizei Mettmann / Steinwurf- und Brandserie: Haftbefehle für ...

Steinwurf- und Brandserie: Haftbefehle für die beiden Tatverdächtigen gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt - Erkrath/Hilden - 1811040

Mettmann - Gegen die beiden Jugendlichen, denen sowohl die Serie von Steinwürfen auf Busse, als auch die Serie von Kfz-Bränden in Erkrath und Hilden zur Last gelegt wird (siehe Pressemitteilung 1811037), hat das Amtsgericht Wuppertal am späten Nachmittag des gestrigen Mittwochs (7. November 2018) Haftbefehle erteilt.

Die Haftbefehle wurden jedoch auf Beschluss des Amtsgerichtes gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Das bedeutet, dass den beiden 16-Jährigen Haftverschonung zugebilligt wird. Sie erwartet nun ein Strafverfahren. Weitere Fragen dazu beantwortet gegebenenfalls die zuständige Staatsanwaltschaft in Wuppertal.

