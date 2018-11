Polizei Mettmann / Streifenwagen an Unfall beteiligt - ...

Streifenwagen an Unfall beteiligt - erheblicher Sachschaden - Langenfeld - 1811079

Mettmann - Am gestrigen Morgen (13. November 2018) wurden bei einem Verkehrsunfall an der Berghausener Straße in Langenfeld drei Autos beschädigt - darunter auch ein Streifenwagen der Polizei. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Gegen 9:20 Uhr fuhr die Besatzung eines Streifenwagens von der Düsseldorfer Straße aus kommend über die Berghausener Straße. Etwa in Höhe der Autobahnauffahrt zur A 59 bemerkten die Beamten einen dunklen Kombi, der verkehrswidrig und mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit einen Lkw und mehrere Autos überholte. Um den Wagen zu kontrollieren, bremsten die Beamten ab und wollten auf der Berghausener Straße wenden.

Ein 51 Jahre alter Fahrer eines weißen BMW bemerkte den Bremsvorgang des Streifenwagens zu spät und fuhr diesem ungebremst von hinten in den Kofferraum. Der Streifenwagen schleuderte daraufhin in den Gegenverkehr und prallte hier in den Ford einer 42-jährigen Monheimerin. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 17.000 Euro.

Zur Unfallaufnahme sperrten die Beamten die Berghausener Straße, der Verkehr wurde über die Karl-Benz-Straße abgeleitet. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen 11:15 Uhr war die Straße wieder frei und alle Sperrungen wurden aufgehoben. Der Fahrer des weißen BMW musste ein Verwarngeld in Höhe von 35 Euro zahlen.

Eine aufmerksame Zeugin hatte unterdessen ebenfalls den dunklen Kombi bemerkt, der mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Wasserskigelände davongefahren war. Sie folgte dem Wagen und notierte sich das Kennzeichen. Noch während der Unfallaufnahme erschien die Monheimerin am Unfallort und berichtete den Beamten von ihren Beobachtungen. Bei der Kontrolle des Kennzeichens stellte sich heraus, dass dieses eigentlich auf einen roten Ford Fiesta zugelassen war. Den Fahrer oder das Auto konnten die Beamten nicht mehr antreffen. Die Ermittlungen dazu dauern noch an.

