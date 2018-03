Polizei Mettmann / Tätersuche nach Handtaschenraub - Erkrath - ...

Tätersuche nach Handtaschenraub - Erkrath - 1803112

Mettmann - Am Sonntag den 25.03.2018, gegen 20:05 Uhr, kam es auf der Leibnizstraße in Erkrath-Hochdahl zu einem Handtaschenraub, bei dem eine 52-jährige Erkratherin leicht verletzt wurde.

Die Geschädigte war auf dem Weg zu ihrer Wohnanschrift, als kurz davor ein bislang unbekannter Täter sie seitlich mit einem Fahrrad überholte und ihr die Handtasche von der Schulter entriss. Dadurch bedingt stürzte die 52-jährige zu Boden und verletzte sich leicht. Der Täter flüchtete mit dem Fahrrad in Richtung Sedentaler Straße. Eine nach bekannt werden durchgeführte Fahndung verlief bislang nicht zur Ergreifung des Täters. Ebenso konnte die Handtasche, eine schwarze Lack Clutch, mit den persönlichen Papieren, Bargeld und dem Handy bislang nicht aufgefunden werden. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, 18-20 Jahre alt, ca. 1,60 m groß, schlanke Statur, bekleidet mit rotem Kapuzenpullover, führte einen dunklen Rucksack mit. Zeugen des Vorfalls, die zu diesem Sachverhalt sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Erkrath, Tel.: 02104/982-6450, in Verbindung zu setzen.

