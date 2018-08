Polizei Mettmann / Transporter aufgebrochen - Langenfeld - 1808096

Transporter aufgebrochen - Langenfeld - 1808096

Mettmann - In dem Zeitraum zwischen Freitag, dem 17.08.2018, 15:00 Uhr, und Sonntag, dem 19.08.2018, 20:15 Uhr, brachen bislang unbekannte Diebe einen Lkw Peugeot Boxer auf, der auf einer Schotterfläche an der Straße "Am Brüngersbroich" in Langenfeld- Wiescheid geparkt war. Der oder die Täter gelangten in den Laderaum des Fahrzeuges und entwendeten aus diesem Werkzeuge und elektrische Werkzeugmaschinen im Wert von rund 10.000,- Euro.

Bisher liegen der Langenfelder Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung und weitere Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon: 02173/ 288-6310, jederzeit entgegen.

