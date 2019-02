Polizei Mettmann / Trunkenheitsfahrt und Einparken mit 1,5 ...

Trunkenheitsfahrt und Einparken mit 1,5 Promille - Langenfeld - 1902047

Mettmann - Am späten Donnerstagabend des 07.02.2019, gegen 22.35 Uhr, beobachtete eine Streifenwagenbesatzung der Langenfelder Polizei im Bereich der Straße Am Markt in Reusrath einen PKW Audi beim Einparken am Fahrbahnrand, dessen Fahrer beim Erkennen des Polizeifahrzeugs seine schwierig erscheinenden Einparkversuche sofort abbrach und die Beleuchtung am PKW ausschaltete. Gerade dieses Verhalten und die sehr schräge Parkposition des Audis zum Gehweg, dessen Heck dabei immer noch ca. einen Meter in den Bereich der Fahrspur ragte, erweckten das besondere Interesse der Beamten. Als diese deshalb den 56-jährigen Fahrer genauer kontrollierten, der beim Verlassen seines Wagens auch noch erkennbar torkelte, stellte sich sehr schnell eine deutliche Alkoholisierung des Langenfeldes heraus. Ein sofort an Ort und Stelle durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille (0,76 mg/l). Daraufhin leitete die Polizei ein Strafverfahren gegen den 56-Jährigen ein. Zur Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Den Führerschein des Beschuldigten beschlagnahmten die Beamten gegen den ausdrücklichen Widerspruch des deutlich alkoholisierten Langenfelders, dem man parallel dazu und bis auf weiteres jedes Führen führerscheinpflichtiger Kraftfahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr ausdrücklich untersagte.

