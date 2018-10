Polizei Mettmann / Unbekannte verprügeln 20-Jährigen - Polizei ...

Unbekannte verprügeln 20-Jährigen - Polizei sucht Zeugen - Monheim - 1810165

Mettmann - Am Freitag, dem 26.10.2018, gegen 14:25 Uhr, wurde ein 20-jähriger Mann im Bereich der Weddinger Straße/ Plötzenseer Straße in Monheim von zwei männlichen Personen verprügelt und dabei verletzt. Die beiden Täter flüchteten anschließend mit einem dunklen "hochwertigen" Pkw, vermutlich Mercedes oder BMW von der Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtete, kümmerte sich um den leicht Verletzten und brachte ihn anschließend zur Polizeiwache Monheim. Von dort wurde der 20-Jährige mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt.

Die beiden männlichen Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

- ca. 25-40 Jahre alt

- kräftige Figur

- trugen beide einen Bart, sowie Mützen

- unterhielten sich in einer ausländischen Sprache

Bei dem Fahrzeug der beiden Männer soll es sich um einen hochwertigen dunklen 4-Türer mit Heckklappe, vermutlich einen Mercedes oder BMW handeln. Die Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats erhoffen sich weitere Hinweise von Zeugen, die vor allem auch zu dem Fahrzeug der beiden Täter sachdienliche Angaben machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173/ 9594-6350, jederzeit entgegen.

