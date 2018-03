Polizei Mettmann / Unbekannter bedroht Spaziergänger mit Messer ...

Unbekannter bedroht Spaziergänger mit Messer - Hilden/Haan/Erkrath - 1803085

Mettmann - Am Sonntagnachmittag des 18.03.2018, gegen 14:45 Uhr, bedrohte eine männliche Person in einem Waldgebiet an der Straße "Zum Forsthaus" in Hilden mehrere Spaziergänger mit einem Messer. Kurz zuvor hatte der freilaufende Hund, mit dem der Unbekannte unterwegs war, zwei Spaziergängerinnen im Alter von 73 bzw. 77 Jahren "beschnüffelt". Die beiden Frauen baten den Mann, den Hund anzuleinen. Daraufhin zückte der Unbekannte ein Messer und bedrohte damit die beiden Seniorinnen. Die Frauen versuchten zu flüchten, wurden von dem Unbekannten aber eingeholt. Im weiteren Verlauf schubste der Mann die 77-Jährige so heftig, dass diese zu Boden stürzte und dort verletzt liegen blieb. Die Seniorin musste anschließend im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Zwei hilfsbereite Zeugen, die das Geschehen beobachtet hatten, eilten den Frauen zu Hilfe und wurden ebenfalls von dem Mann mit dem Messer bedroht. Schließlich entfernte sich der Unbekannte zu Fuß in Richtung Erkrath.

Der Täter, der einen grau/weißen Mischlingshund mit sich führte, konnte wie folgt beschrieben werden:

- kräftige bis adipöse Statur

- westeuropäisches Aussehen

- dunkle Haare

- Bartträger

- sprach akzentfrei Deutsch

- ca. 30 - 35 Jahre alt

- trug eine graue Jogginghose, ein graues Kapuzenoberteil sowie eine dunkelblaue Jacke

Zum Tatzeitpunkt soll der Mann in Begleitung einer weiblichen Person gewesen sein. Die unbekannte Frau soll ca. 40 Jahre alt sein und eine rote Jacke getragen haben. Sie soll ebenfalls einen Hund mit sich geführt haben. Die Frau entfernte sich, bevor sie Angaben zu dem Vorfall machen konnte.

Die Polizei leitete umgehend ihre Ermittlungen ein. Zeugen, die Hinweise auf den Mann bzw. seine weibliche Begleitung geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hilden, Telefon 02103/ 898-6410, in Verbindung zu setzen.

