Polizei Mettmann / Verdacht des Drogenhandels: Polizei nimmt ...

Mettmann - In der Nacht zu Donnerstag (28. März 2019) haben zwei Polizisten im Rahmen ihrer Streifenfahrt drei Männer vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, mit Heroin gehandelt zu haben.

Um kurz nach 23 Uhr am Mittwochabend (27. März 2019) fuhr die Besatzung eines Streifenwagens über die Berliner Straße in Richtung Willy-Brandt-Platz in Velbert. Dabei bemerkten die Beamten einen weißen Sprinter (Renault Master), der mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit den Willy-Brandt-Platz passierte. Die beiden Polizisten beschlossen daraufhin, den Wagen zu kontrollieren und verfolgten ihn bis zu einem Parkplatz Am Weißen Stein. Dort hielt der Sprinter neben einem Mercedes.

Die Beamten beobachteten nun, wie nacheinander drei Männer aus dem Sprinter ausstiegen. Einer von ihnen bemerkte die Polizei und warf dann schnell etwas unter den Mercedes. Als die Polizisten nachschauten, fanden sie dort ein etwa 15 Quadratzentimeter großes Päckchen vor, in dem eine bräunliche, pulvrige Substanz vorhanden war. In einer anderen Plastiktüte unter dem Auto fanden die Beamten ein Päckchen mit einem weißen Pulver. Daraufhin führten die Beamten bei dem Fahrer des Sprinters, einem einschlägig polizeibekannten 30-jährigen Velberter, einen Drogenschnelltest durch. Dieser war positiv auf Opiate und Kokain. Der 30-Jährige wurde ebenso wie seine beiden 23-jährigen Beifahrer aus Heiligenhaus und Velbert (ebenfalls einschlägig polizeibekannt) durchsucht. Dabei stellten die Polizisten ein Butterfly-Messer sicher.

Die Beamten nahmen alle drei Männer vorläufig fest und brachten sie zur Wache, wo auch mittels eines Drogenschnelltests ermittelt wurde, dass es sich bei den aufgefundenen Substanzen um Heroin und Amphetamin handelt. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen durchsuchten die Beamten mit der Hilfe eines Diensthundes die Wohnung des 30-jährigen Velberters. Dabei stellten sie weitere Drogen in geringen Mengen sicher - darunter Heroin und Marihuana. Auf das Trio wartet nun ein Strafverfahren.

