Polizei Mettmann / Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten ...

Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person -Velbert- 1804028

Mettmann - Am 07.04.2018, gegen 23:01 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in Velbert. Ein 84-jähriger Velberter befuhr mit seinem blauen PKW Hyundai die Bleibergstraße in Fahrtrichtung Kuhlendahler Straße. Nach bisherigem Ermittlungsstand führte ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit dazu, dass der Velberter mit seinem PKW in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Hierbei kippte das Fahrzeug auf die Seite und kam im angrenzenden Grünstreifen zu liegen. Das Fahrzeug wurde von einem Abschleppdienst geborgen und von der Unfallstelle entfernt. Für die Zeit dieser Maßnahme wurde die Bleibergstraße komplett gesperrt. Der 84-jährige Velberter wurde mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, wo er zur stationären Behandlung verbleiben musste. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Einen weiteren Fremdschaden gab es nicht. Die weitere Bearbeitung übernimmt das Verkehrskommissariat Nord der Kreispolizeibehörde Mettmann.

