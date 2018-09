Polizei Mettmann / Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten ...

Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person -Velbert- 1809035

Mettmann - Am 07.09.2018, gegen 16:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der Langenberger Straße in Velbert. Ein 51-jähriger Velberter hatte seinen PKW BMW am Fahrbahnrand der Langenberger Straße in Fahrtrichtung Nierenhofer Straße abgestellt. Nach eigenen Angaben wollte er mit seinem PKW vom Fahrbahnrand anfahren um im Anschluss daran auf der Fahrbahn in die andere Richtung zu wenden. Beim Anfahren kam es zu einer Kollision mit dem Krad einer 16- jährigen Velberterin, die die Langenberger Straße in Fahrtrichtung Nierenhofer Straße befuhr. Die Velberterin stürzte mit ihrem Krad auf die linke Fahrzeugseite und kam zu liegen.

Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 5500 Euro. Die 16-jährige Velberterin wurde in einem Krankenhaus stationär aufgenommen.

