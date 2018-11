Polizei Mettmann / Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten ...

Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person -Mettmann- 1811139

Mettmann - Am 26.11.2018, um 17.20 Uhr, kam es auf dem Südring in Mettmann zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Eine 54-jährige Haanerin befuhr mit ihrem PKW Ford den Südring in Fahrtrichtung Haan-Gruiten. In Höhe der Talstraße fuhr die Fahrzeugführerin nach Aussagen von Zeugen aus bislang noch ungeklärter Ursache kurz in den Gegenverkehr, bevor sie wieder in ihre Fahrspur einlenkte. Dieses Fahrverhalten führte nach bisherigem Ermittlungsstand dazu, das ein ihr entgegenkommender 29 - jähriger Fahrzeugführer aus Hünxe mit seinem PKW Skoda nach rechts ausscherte und gegen einen Leitpfosten prallte. Die Haanerin kam ebenfalls von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde sie schwer verletzt und musste mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt werden. Der Skoda - Fahrer verblieb unverletzt. Es entstand ein hoher Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen sowie dem Pfosten. Der PKW Ford war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

OTS: Polizei Mettmann newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43777 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43777.rss2

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann - Polizeipressestelle - Adalbert-Bach-Platz 1 40822 Mettmann

Telefon: 02104 / 982-1010 Fax: 02104 / 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/mettmann

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -