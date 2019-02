Polizei Mettmann / Verkehrsunfall mit einer schwer verletzter ...

Verkehrsunfall mit einer schwer verletzter Person -Ratingen- 1902054

Mettmann - Am 09.02.2019, gegen 11.30 Uhr, kam es auf der Brachter Straße in Ratingen zu einem Auffahrunfall, wodurch eine Person schwer verletzt wurde. Ein 54 jähriger Ratinger befuhr mit seinem Pkw BMW die Brachter Straße in Fahrtrichtung Ratingen - Zentrum. Kurz hinter der dortigen Shell - Tankstelle musste er seinen Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Eine 50 jährige Ratingerin befuhr mit ihrem Pkw VW ebenfalls die Brachter Straße in gleicher Richtung. Aus bisher unbekannter Ursache fuhr sie auf den verkehrsbedingt stehenden Pkw BMW des Ratingers auf. Durch den Aufprall wurde die Fahrzeugführerin schwer verletzt. Sie wurde mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, wo sie stationär verbleiben muss. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden . Es entstand erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Brachter Straße teilweise voll gesperrt.

