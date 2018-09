Polizei Mettmann / Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten ...

Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person - Langenfeld - 1809084

Mettmann - Am Dienstag, dem 18.09.2018, gegen 14.50 Uhr, kam es auf der Gothaer Straße in Ratingen West, zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzen Person. Ein 24-jähriger Ratinger wollte fußläufig, zwischen einem geparkten PKW und einem geparkten Kleintransporter, die Fahrbahn der Gothaer Straße queren. Hierbei übersah er nach eigenen Angaben den von links kommenden PKW Peugeot eines 61 -jährigen Ratingers, welcher mit seinem PKW die Fahrbahn der Gothaer Straße befuhr. Es kam zur Kollision zwischen dem Fußgänger und dem PKW. Der 24-jährige Ratinger wurde einem Krankenhaus zugeführt wo er stationär aufgenommen wurde. Am PKW entstand ein geringer Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Es kam für den Zeitraum der Unfallaufnahme zu keinerlei Verkehrsstörungen.

