Polizei Mettmann / Verkehrsunfall mit Linienbus - 5 Verletzte - ...

Verkehrsunfall mit Linienbus - 5 Verletzte - 1811085

Mettmann - Am Mittwoch, 14.11.2018, gegen 16.13 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem VW-Bus. Der Linienbus befand sich in der Haltestelle Mettmann Obenötzbach. Als der 52-jährige Fahrer des Kraftomnibusses aus der Haltestellenbucht in den fließenden Verkehr fuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW VW Bus eines 53-jährigen, der die Wülfrather Straße in Richtung Wülfrath befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 7000 Euro. Bei dem Zusammenstoß kamen einige Fahrgäste zu Fall und verletzten sich leicht. Vier Fahrgäste im Alter zwischen 39 Jahren und 66 Jahren und ein 12-jähriges Kind konnten nach ambulanter Behandlung die Krankenhäuser in Mettmann bzw. Wuppertal wieder verlassen. Das Verkehrskommissariat Nord mit Sitz in Heiligenhaus übernahm die weiteren Ermittlungen.

OTS: Polizei Mettmann newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43777 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43777.rss2

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann - Polizeipressestelle - Adalbert-Bach-Platz 1 40822 Mettmann

Telefon: 02104 / 982-1010 Fax: 02104 / 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/mettmann

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -