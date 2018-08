Polizei Mettmann / Verkehrsunfall mit schwerverletzten ...

Verkehrsunfall mit schwerverletzten Kradfahrer - Ratingen

Mettmann - Am Dienstag, 28.08.2018, befuhr gegen 14:00 Uhr ein 26jähriger Kradfahrer die Homberger Straße in Fahrtrichtung Innerstadt. An der Kreuzung Homberger Str./Bahnstr./Bergstr./Poststr. beabsichtigte er an einer rechts in die Bergstr. abbiegenden 42jährigen Fahrzeugführerin links vorbei zu fahren. Dabei kam der Suzuki-Fahrer nach derzeitigem Erkenntnisstand auf die parallel verlaufende Linksabbiegespur, auf der sich eine verkehrsbedingt haltende 80jährige Mercedesfahrerin befand, welche in die Poststraße abbiegen wollte. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Krad und dem Mercedes, durch den der Kradfahrer zu Boden stürzte. Dabei verletzte sich der Kradfahrer schwer und verblieb stationär im Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Fahrbahn wurde von der Feuerwehr Ratingen von ausgelaufenen Betriebsmitteln gereinigt.

OTS: Polizei Mettmann newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43777 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43777.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann - Polizeipressestelle - Adalbert-Bach-Platz 1 40822 Mettmann

Telefon: 02104 / 982-1010 Fax: 02104 / 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/mettmann

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -