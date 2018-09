Polizei Mettmann / Verkehrsunfall mit Verletzten und hohem ...

Verkehrsunfall mit Verletzten und hohem Sachschaden -Velbert- 1809130

Mettmann - Am Mittwochnachmittag des 26.09.2018 ereignete sich in Velbert ein Unfall, bei welchem zwei Personen verletzt wurden.

Gegen 17:55 Uhr befuhr ein 62-jähriger Wülfrather mit seinem BMW 5er die außerörtliche Asbrucher Straße, aus Richtung Wuppertal kommend, in Richtung Wülfrather Straße. An der Anschlussstelle Wülfrath der Autobahn A535 übersah er vermutlich durch die tiefstehende Sonne das Rotlicht der dortigen Ampel und kollidierte, trotz sofort eingeleiteter Notbremsung, mit dem VW Golf einer 24-Jährigen aus Velbert, welche von der A535 nach links auf die Asbrucher Straße in Richtung Wuppertal einbog. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Golf fast komplett herumgeschleudert.

Beide Unfallbeteiligte erlitten Verletzungen und wurden mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, wobei die Feuerwehr zuvor das Dach des VW Golf abtrennen musste, um die 24-Jährige aus ihrem Pkw zu befreien. Während der 62-Jährige das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte, verblieb die 24-Jährige zur stationären Behandlung.

Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 13.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde die Asbrucher Straße in Richtung Wülfrather Straße für ca. 2 Stunden gesperrt.

