Polizei Mettmann / Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten - ...

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten - Heiligenhaus - 1805055

Mettmann - Am 10.05.2018 ereignete sich gegen 13:25 Uhr in Heiligenhaus an der Kreuzung Bergische Straße/ Hülsbecker Straße ein Verkehrsunfall, bei welchem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 43-jährige Mettmannerin befuhr mit ihrem Kraftrad Honda die Bergische Straße in Richtung Herzogstraße. Auf dem Krad befand sich außerdem ihre 12-jährige Tochter. An der Kreuzung Bergische Straße Hülsbecker Straße übersah die Kradfahrerin den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten PKW VW Tiguan einer 51-jährigen Velberterin. Sie versuchte dem PKW auszuweichen und zu bremsen, kam dabei jedoch mit ihrem Krad zu Fall. Durch den Sturz wurden sowohl die Fahrerin als auch ihre Tochter verletzt. Die beiden konnten zeitnah von Mitarbeitern des DRK erstversorgt werden, da in unmittelbarer Nähe eine Veranstaltung (Kinderfest) stattfand. Nach der anschließenden ambulanten Behandlung in einem Krankenhaus, konnten beide dieses wieder verlassen. An dem Krad entstand ein Sachschaden von ca. 1200 Euro, der PKW war unbeschädigt. Der fließende Verkehr wurde kaum beeinträchtigt.

