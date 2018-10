Polizei Mettmann / Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - ...

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Widersprüchliche Angaben - Heiligenhaus - 1810058

Mettmann - Am Mittwoch, dem 10.10.2018, kam es an der Hauptstraße in Heiligenhaus zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss.

Gegen 18:50 Uhr wurde die Polizei über einen Auffahrunfall informiert, bei dem ein Kradfahrer leicht verletzt wurde.

Ein 19- jähriger Kradfahrer befuhr mit einem Motorrad Yamaha die Hauptstraße in Fahrtrichtung Ratingen, aus Richtung Heiligenhaus- Innenstadt kommend. In Höhe der Hausnummer 257 musste der Motorradfahrer verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende Fahrer eines Pkw Chevrolet erkannte dies zu spät und fuhr dem Zweiradfahrer auf. Durch die Kollision kam der Kradfahrer zu Fall und rutschte mitsamt seines Motorrades über die Fahrbahn. Dabei verletzte er sich leicht. Der 19-Jährige wurde mit einem angeforderten Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, welches er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. Der entstandene Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 3.000,- Euro.

Während der anschließenden Unfallaufnahme kam es zu widersprüchlichen Aussagen der Zeugen und der zwei Fahrzeuginsassen des Chevrolets, wer von beiden zum Unfallzeitpunkt den Pkw geführt hat. Da dies vor Ort nicht abschließend geklärt werden konnte, wurde bei beiden Fahrzeuginsassen ein Atemalkoholtest durchgeführt. Bei einem 48- jährigen Velberter verlief der Test positiv und ergab einen Wert von 0,54 Promille (0,27 mg/l). Der Test des zweiten Pkw- Insassen verlief negativ.

Es folgten die Blutprobenentnahme sowie die Einleitung eines Strafverfahrens. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen und der Art der Verkehrsbeteiligung der beiden Fahrzeuginsassen geben können, sich bei der Polizei in Heiligenhaus, unter der Telefonnummer 02056/ 9312-6150, zu melden.

