Polizei Mettmann / Verkehrsunfall unter Beteiligung eines ...

Mettmann - Am Donnerstagnachmittag des 16.08.2018 ereignete sich in Heiligenhaus ein Unfall mit mehreren Verletzten, bei dem ein Streifenwagen der Polizei beteiligt war.

Gegen 15:50 Uhr befuhr ein 31-jähriger Fahrzeugführer eines Streifenwagens BMW auf dem Weg zu einem Einsatz, mit eingeschaltetem Blaulicht und Einsatzhorn, die innerstädtische Velberter Straße in Richtung Velbert. In Höhe der beampelten Kreuzung Querspange zur Pinner Straße / Zufahrt Real fuhr er bei Rotlicht zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich ein.

Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit dem, aus seiner Sicht von rechts kommenden, 1er BMW einer 34-jährigen aus Heiligenhaus, welche bei für sie Grünlicht zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich einfuhr.

Bei dem Unfall wurden, neben dem 31-Jährigen und der 34-Jährigen, ein weiterer 24-jähriger Polizeibeamter und ein 21-jähriger Polizeiauszubildender verletzt. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, welches sie nach ambulanter Behandlung alle wieder verlassen konnten.

Sowohl der Streifenwagen als auch der 1er BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 30.000 Euro. Für die Unfallaufnahme wurde die Kreuzung zeitweise gesperrt.

