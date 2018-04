Polizei Mettmann / Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss - ...

Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss - Langenfeld - 1804122

Mettmann - Am Mittwoch, dem 25.04.2018, gegen 10:05 Uhr, kam es in Langenfeld an der Einmündung Trompeter Straße/ Bienenweg in Langenfeld- Reusrath zu einem Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss und einer schwerverletzten Person.

Nach Angaben der Unfallbeteiligten beabsichtigte ein 30- jähriger Mann aus Leverkusen mit einem Pkw Fiat Panda vom Bienenweg nach links in die Trompeter Straße abzubiegen. Bei Abbiegevorgang kam es dann zur Kollision mit einem von links kommenden 88- jährigen Fahrradfahrer, welcher auf der Trompeter Straße in Richtung Reusrather Straße unterwegs war. Der Fahrradfahrer stürzte zu Boden und fiel dabei unglücklich auf sein Fahrrad. Durch den Sturz wurde der Senior schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Da der Unfallverursacher offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurden in einem örtlichen Krankenhaus entsprechende Blutproben entnommen und ein Strafverfahren wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln eingeleitet. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

