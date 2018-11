Polizei Mettmann / Verkehrsunfallfluchten - Kreis Mettmann - 1811117

Verkehrsunfallfluchten - Kreis Mettmann - 1811117

Mettmann - Beinahe täglich finden ein oder mehrere Verkehrsunfallfluchten auf den Straßen im Kreis Mettmann statt. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ("Flucht") liegt damit auf hohem Niveau und ist in den letzten Jahren kontinuierlich ansteigend. Nach jedem vierten Verkehrsunfall entfernt sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort. Aus diesem Grund veröffentlichen wir seit dem 02. Februar 2015 ausgewählte aktuelle Fälle von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in werktäglicher Sammelmeldung, mit der Bitte um Veröffentlichung der Taten im Rahmen redaktioneller Möglichkeiten (analog zu unseren Berichterstattungen i.S. Einbrüche). Komplettieren wollen wir diese Meldungen auch mit Erfolgen in der Aufklärung aktueller Fälle.

In den vergangenen Tagen wurden nachfolgende Verkehrsunfallfluchten (geordnet nach Städten) entdeckt und angezeigt, welche zurzeit die Ermittler der zuständigen Verkehrskommissariate beschäftigen. Diese hoffen bei ihren Ermittlungen, in den eingeleiteten Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verkehrsunfallflucht, dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung der Verkehrsstraftaten:

--- Velbert ---

Am Donnerstag, dem 15.11.2018, kam es an der Tönisheider Straße in Velbert-Neviges zu einer Verkehrsunfallflucht. In der kurzen Zeit zwischen 08:00-08:20 Uhr, beschädigten Unbekannte mit ihrem Fahrzeug einen roten Toyota am hinteren linken Radkasten und leiteten anschließend nicht die erforderliche Schadensregulierung ein. Zum Unfallzeitpunkt stand der beschädigte Pkw in Höhe der Hausnummer 54 am rechten Fahrbahnrand. Die Polizei erhofft sich weitere Hinweise von dem bislang unbekannten männlichen Fahrer eines schwarzen Pkw, der neben dem Toyota kurz parkte, um seine Kinder in die angrenzende Kindertagesstätte zu bringen.

Am Montag, dem 19.11.2018, zwischen 11:00 - 11:30 Uhr, beschädigten Unbekannte mit ihrem Fahrzeug einen schwarzen Skoda Rapid am hinteren Stoßfänger und entfernten sich anschließend, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Zum Unfallzeitpunkt stand der beschädigte Pkw auf dem Parkplatz des Aldi Marktes an der Heiligenhauser Straße in Velbert.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Ratingen ---

Am Samstag, dem 17.11.2018, in der kurzen Zeit zwischen 14:30 - 15:30 Uhr, beschädigten Unbekannte beim Rangieren einen grauen VW Caddy an der vorderen linken Fahrzeugseite und entfernten sich anschließend, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Zum Unfallzeitpunkt stand der beschädigte Pkw an der Straße "Spindecksfeld" in Ratingen-Hösel, in Höhe der Hausnummer 21. Nach ersten Schätzungen beläuft sich die Höhe des Sachschadens an dem VW auf ca. 2500,- Euro.

Am Freitagmorgen des 16.11.2018, gegen 07:30 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich der Balcke-Dürr-Allee/ Homberger Straße in Ratingen Ost eine Kollision zwischen einem bislang unbekannten Pkw und einem 16-jährigen Radfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Schüler mit seinem Fahrrad zu Boden, blieb aber glücklicherweise unverletzt. Sein Fahrrad wurde durch die Kollision allerdings erheblich beschädigt. Derweil setzte der Unbekannte seine Fahrt über die Balcke-Dürr-Allee fort, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern oder Angaben zu seiner Person oder den Unfallhergang zu machen. Bei dem flüchtigen Pkw handelt es sich um eine große silberne Limousine der Marke Mercedes oder BMW. Fahrer war ein älterer Mann mit grauen Haaren.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Mettmann ---

Am Freitag, dem 16.11.2018, in der Zeit zwischen 13:00-18:00 Uhr, beschädigten Unbekannte mit ihrem Lkw die Hausfassade an der Schwarzbachstraße 22 in Mettmann und entfernten sich dann, ohne eine Regulierung des Schadens einzuleiten. Aufgrund des Schadensbildes geht die Polizei davon aus, dass ein Lkw mit Auflieger die in 3 Meter Höhe liegende Beschädigung an der seitlichen Fassade des Gebäudes verursachte.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Samstag, dem 17.11.2018, in der Zeit zwischen 05:30 - 13:00 Uhr, beschädigten Unbekannte an der Talstraße in Langenfeld im Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines grünen Citroen Xsara und setzten dann ihre Fahrt in Richtung Freiherr-von-Stein-Straße fort, ohne eine Regulierung des Schadens einzuleiten. Zum Unfallzeitpunkt stand der beschädigte Citroen in Höhe der Hausnummer 55 am rechten Fahrbahnrand. Die Polizei stellte die gebrochene weiße Abdeckung eines Außenspiegels des Flüchtigen an der Unfallstelle sicher.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Verkehrsunfallflucht:

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

- Merken Sie sich Angaben zu Hinweisgebern und Zeugen, schreiben Sie sich deren Personalien und Erreichbarkeiten auf.

- Geben Sie konkrete Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug oder zum flüchtigen Unfallverursacher gleich mit erster Meldung an die Polizei weiter - nur so sind schnelle Fahndungsmaßnahmen der Polizei Erfolg versprechend.

- Werden Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht, kontaktieren Sie bitte sofort die Polizei (auch über 110) und geben dabei möglichst viele präzise Angaben zum flüchtigen Fahrzeug (Kennzeichen, Hersteller, Fahrzeugtyp, Fahrzeugfarbe, besondere Merkmale), zur Fluchtrichtung und zum Fahrzeugführer weiter, verbunden mit ihren eigenen Personalien und Erreichbarkeiten.

