Polizei Mettmann / Verletzte nach Schlägerei in Langenfeld ...

Verletzte nach Schlägerei in Langenfeld -Langenfeld- 1810103

Mettmann - Am 19.10.2018, gegen 18.45 Uhr, wurde der Polizei über Notruf eine Schlägerei mit mehreren Personen im Volkspark in Langenfeld gemeldet. Aufgrund der zunächst unklaren Sachlage vor Ort, wurden mehrere Funkstreifenwagen zum Einsatzort entsandt.

Vor Ort konnte eine größere Personengruppe angetroffen werden. Eine Auseinandersetzung fand zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr statt.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen, kam es im Bereich des Volksgarten zu einer Schlägerei mit vermutlich 5 Beteiligten. Dabei wurde ein 38 Jahre alter Mann aus Wegberg verletzt. Aufgrund der schwere der Verletzung, musste er zur stationären Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein weiterer Beteiligter, ein 44-jähriger Leverkusener, erlitt eine Verletzung am Kopf. Er konnte nach erfolgter ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus von dort wieder entlassen werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02104 - 982 - 6310 entgegen.

