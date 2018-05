Polizei Mettmann / Verletzter Radfahrer am Panoramaradweg - ...

Verletzter Radfahrer am Panoramaradweg - Wülfrath - 1805046

Mettmann - Am Mittwochabend des 09.05.2018 gegen 19:00 Uhr befuhr ein 19 jähriger Velberter mit seinem Fahrrad den Panoramaradweg in Wülfrath in westliche Richtung. Als er die Henry-Ford II-Straße kreuzte, übersah er den vorfahrtberechtigten Opel Corsa einer 22 jährigen Wülfratherin. Diese konnte trotz Vollbremsung eine Kollision nicht verhindern, in deren Folge der Radfahrer zu Fall kam und sich schwer verletzte. Er wurde durch Rettungskräfte dem evangelischen Krankenhaus Mettmann zugeführt, wo er stationär verblieb. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1000 Euro.

