Polizei Mettmann / Versuchter Handyraub - Velbert - 1808094

Versuchter Handyraub - Velbert - 1808094

Mettmann - Am Samstag, 18.08.2018, gegen 20.01 Uhr, wurde die Velberter Polizei zu einem Einsatz auf der Robert-Koch-Str. entsandt. Dort wurden die Beamten von einem 61-jährigen Velberter erwartet. Er gab an, dass er an der Bushaltestelle gestanden habe und auf sein Handy schaute. Plötzlich haben sich mehrere schwarzafrikanische Frauen genähert und mehrfach versucht, ihm das Handy aus der Hand zu reißen. Dies gelang den Frauen jedoch nicht. Als sich der Geschädigte vom Tatort entfernen wollte, wurde er von den Frauen am T-Shirt festgehalten. Hierbei riss das T-Shirt des Geschädigten ein. Er konnte sich dann befreien und weiter gehen. Die Frauen stiegen daraufhin in einen Linienbus ein. Die Angaben des Geschädigten wurden durch Zeugenaussagen bestätigt. Die Tatverdächtigen sollen alle zwischen 25-30 Jahre alt sein. Eine Frau soll einen Säugling auf dem Rücken getragen haben. Ein Strafverfahren wurde seitens der Polizei eingeleitet. Der Geschädigte blieb unverletzt.

OTS: Polizei Mettmann newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43777 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43777.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann - Polizeipressestelle - Adalbert-Bach-Platz 1 40822 Mettmann

Telefon: 02104 / 982-1010 Fax: 02104 / 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/mettmann