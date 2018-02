Polizei Mettmann / Versuchter Raub - 34-Jähriger festgenommen - ...

Versuchter Raub - 34-Jähriger festgenommen - Langenfeld - 1802040

Mettmann - Am Mittwochabend des 07.02.2018, gegen 20:45 Uhr, stellte sich eine männliche Person an die Kasse eines Verbrauchermarktes an der Weberstraße in Langenfeld. Der Mann legte aber keine Waren auf das Band sondern holte aus seinem mitgeführten Rucksack eine Schusswaffe und zeigte sie der Kassiererin. Gleichzeitig sagte er in gebrochenem Deutsch mehrmals "Hier" und zeigte auf den Rucksack. Als eine Kundin sich an die Kasse stellte, steckte der Mann die Waffe zurück in seinen Rucksack und verließ den Supermarkt ohne Beute. Nach Hinweisen aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei den 34-jährigen Täter im Rahmen der Fahndung in einem anderen Verbrauchermarkt an der Rheindorfer Straße antreffen und kontrollieren. In seinem Rucksack fanden die Beamten unter anderem die Schusswaffe, die er der Kassiererin vorgehalten hatte. Der alkoholisierte Mann wurde vorläufig festgenommen.

