Polizei Mettmann / Vier Verletzte bei Auffahrunfall - Ratingen - ...

Mettmann - Am Mittwochnachmittag des 29.08.2018 gegen 16:00 Uhr befuhr ein 66 jähriger Düsseldorfer mit seinem Honda Civic die Brachter Straße in Ratingen in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe der Autobahnanschlussstellen war er kurz unaufmerksam und fuhr auf ein vor ihm bremsendes Taxi auf. Dies wurde durch den Aufprall weiter auf einen vor ihm wartenden Mercedes geschoben. Durch die Kollision wurden der 34 jährige Taxifahrer aus Gelsenkirchen und sein 51 jähriger Fahrgast aus Ratingen leicht verletzt. Die 33 jährige Mercedes Fahrerin aus Ratingen und ihr 2 jähriger Sohn wurden indes schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, wo sie stationär verblieben. Der Honda und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 8500 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Brachter Straße halbseitig gesperrt.

