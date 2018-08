Polizei Mettmann / Widerstand gegen Polizeibeamte -Monheim- 1808092

Widerstand gegen Polizeibeamte -Monheim- 1808092

Mettmann - Am Freitag, den 17.08.2018, gegen 21.12 Uhr, wurde die Polizei zu einem Einsatz auf der Schöneberger Straße gerufen. Eine 18-jährige Monheimerin drohte mit dem Sprung von einer Brüstung in der 3.Etage eines Mehrfamilienhauses. Auf Ansprache der Polizeibeamten reagierte die Frau äußerst aggressiv und ließ ein Herantreten der Beamten nicht zu. Nach einer weiteren erfolglosen Kontaktaufnahme seitens der Polizei ergriff die junge Frau eine auf dem Boden liegende Eisenstange, ging mit erhobenem Arm auf die Beamten zu und drohte mit dem Einsatz der Eisenstange. Als die Beschuldigte auf Schlagdistanz herangekommen war, setzte die Polizei Pfefferspray ein und brachte die Beschuldigte zu Boden. Da die Beschuldigte offensichtlich psychisch labil war, wurde sie durch einen Arzt in eine Klinik eingewiesen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

