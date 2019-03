Polizei Mettmann / Ziegensittiche entflohen: Polizei sucht ...

Ziegensittiche entflohen: Polizei sucht Besitzer - Wülfrath - 1903147

Mettmann - Zu einem tierischen Einsatz der besonderen Art wurde am Dienstag (26. März 2019) die Polizei in Wülfrath gerufen. Zwei Spaziergänger hatten in einem Gebüsch an der Straße "In den Eschen" laut eigenen Angeben zwei herrenlose und geschwächte "Papageien" gesehen.

Um kurz vor 17 Uhr machten sich zwei Polizeibeamte vom Wülfrather Bezirksdienst auf die Suche nach den possierlichen Tierchen - "bewaffnet" mit einem eigentlich für Fische vorgesehenen Kescher sowie einer Tasche. Tatsächlich fanden die ortskundigen Polizisten die beiden Vögel dann in einem Gebüsch auf einem Spielplatz an der Straße "In den Eschen". Mit viel Geduld konnten die Beamten die Tiere letztendlich einfangen und in die Praxis eines ortsansässigen Tierarztes bringen, wo die geschwächten Tiere untersucht wurden und aktuell betreut werden. Hier stellte sich auch heraus, dass es sich bei den vermeintlichen "Papageien" um zwei Ziegensittiche handelt.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Tiere ausgesetzt wurden oder entflohen sind. Sachdienliche Hinweise auf den oder die Besitzer nimmt die Polizei in Wülfrath unter der Rufnummer 02058 9200-6180 entgegen.

