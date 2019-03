Polizei Mettmann / Zwei Motorräder aus Tiefgarage entwendet - ...

Zwei Motorräder aus Tiefgarage entwendet - Erkrath - 1903096

Mettmann - In der Zeit zwischen Mittwoch, dem 13.03.2019, 17:00 Uhr, bis Donnerstag, dem 14.03.2019, 08:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einer Tiefgarage an der Gerhart-Hauptmann-Straße in Erkrath-Unterfeldhaus sowohl eine schwarze Honda SC60 als auch eine blaue BMW K1600 GT. Wie der oder die Fahrzeugdiebe in die Tiefgarage gelangten und die daraus ordnungsgemäß verschlossenen Motorräder wegschaffen konnten, ist bisher noch ungeklärt. Der Wert der zehn Jahre alten Honda mit ME-Städtekennung wird mit rund 4000,- Euro beziffert. Der Wert der vier Jahre alten BMW, die ebenfalls eine ME-Städtekennung hat, wird sogar mit 20.000,- Euro angegeben. Die Polizei hat beide Krafträder zur internationalen Fahndung ausgeschrieben und ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu den Diebstählen oder dem Verbleib der Maschinen nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104/ 9480-6450, jederzeit entgegen.

