Polizei Mettmann / Zwei schwer verletzte Personen bei ...

Zwei schwer verletzte Personen bei Verkehrsunfall -Ratingen-

Mettmann - Am 14.02.2019, gegen 15.50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen in Höhe der Einmündung Eggerscheidter Straße/Zum Schwarzebruch. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen befuhr eine 79 jährige Ratingerin mit ihrem Mazda die Eggerscheidter Straße in Fahrtrichtung Zum Schwarzebruch. In der Rechtskurve zur Straße Zum Schwarzebruch kam die 79 jährige mit ihrem PKW nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen den entgegenkommenden PKW Renault einer 62 jährigen Ratingerin. Bei dem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden beide Fahrzeugführerinnen schwer verletzt. Beide mussten mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt werden, wo sie stationär verbleiben mussten. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße Zum Schwarzebruch wurde für die Dauer der Unfallaufnahme, ca. 70 Minuten gesperrt. Durch den Zusammenstoß entstand hoher Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

