Polizei Mettmann / Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall mit ...

Mettmann - Am Samstagmorgen des 01.09.2018 gegen 10:00 Uhr befuhr ein 77 jähriger Essener mit einem Linienbus die Kalkumer Straße in Ratingen Lintorf in Richtung Innenstadt. Vor dem geschlossenen Bahnübergang warteten mehrere Fahrzeuge. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Bus dahinter nicht zum Stehen und fuhr auf den Seat einer 30 jährigen Duisburgerin auf, wodurch ihre 11 jährige Nichte leicht verletzt wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat auf den davor stehenden Audi eines 53 jährigen Duisburgers geschoben, der dadurch ebenfalls leicht verletzt wurde. Im weiteren Verlauf prallte der Audi dann noch auf den VW Tiguan eines 69 jährigen Düsseldorfers. Nachdem auch der Bus alle drei Fahrzeuge noch zusätzlich gestreift hatte, kam dieser zum Stehen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Der Linienbus wurde zur Überprüfung technischer Mängel sichergestellt.

