Polizei Minden-Lübbecke / 31-Jähriger übersieht Pkw auf der B482

31-Jähriger übersieht Pkw auf der B482

Petershagen - Am Samstagnachmittag, gegen 16:10 Uhr befuhr ein 31-jähriger PKW Fahrer aus Minden mit seinem schwarzen Audi die Lange Straße in Wietersheim in Richtung B 482. An der Einmündung zur B 482 bog er nach links auf die B 482 ein. Hierbei übersah er einen silbernen Daimler Benz der A-Klasse, der die B 482 in Richtung Porta Westfalica befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider PKW, wobei diese erheblich beschädigt wurden. Die 38-jährige Fahrerin des Daimler Benz aus Bad Salzuflen zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden wird auf 31000 Euro geschätzt.

