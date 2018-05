Polizei Minden-Lübbecke / 561 Autos kontrolliert

561 Autos kontrolliert

Stemwede - Im Rahmen des Festivals Hai in den Mai kontrollierte der Verkehrsdienst der Polizei wie in den vergangenen Jahren auch den An- und Abreiseverkehr. Erfreulich bleibt festzustellen, dass sich die meisten Verkehrsteilnehmer an die Regeln halten. Trotzdem wurden zehn Fahrer angezeigt, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln hinterm Steuer saßen. Zudem gab es insgesamt 28 Verkehrsverstöße, die zu Ordnungswidrigkeitenanzeigen oder Verwarngeldern führten.

Zu einem Betäubungsmittelfund etwas größerer Art kam es am Sonntag. Im Rahmen der Abfahrtkontrolle wurde ein Wohnmobil kontrolliert, welches im Innenraum deutlich nach Drogen roch. Der vor Ort eingesetzte Diensthundführer durchsuchte das Fahrzeug und fand eine Bauchtasche mit diversen Rauschmitteln. Die Tasche ist mit hoher Wahrscheinlichkeit einer mitfahrenden Person zuzuordnen, die sich den Eigentümern des Wohnmobils erst bei der Ausfahrt vom Gelände angeschlossen hatte. Der Mann aus dem Hochsauerlandkreis wurde nach Vernehmung entlassen, die Bauchtasche mit Inhalt sichergestellt.

Zu einer Widerstandshandlung gegenüber den Kontrollbeamten kam es am Nachmittag des gleichen Tages. Der Fahrer eines Wohnmobils wurde in der Nähe des Veranstaltungsgeländes überprüft. Hierbei ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Nachdem vom Fahrzeugführer ein Drogenvortest abgelehnt worden war, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Aufforderung das Fahrzeug zu verlassen kam der Mann nicht nach. Er wurde unter Einsatz körperlicher Gewalt aus dem Fahrzeug in den Streifenwagen verbracht. Die Blutprobe folgte. Auch seine Personalien wollte der 56-Jährige nicht angeben, sodass man ihn dem Gewahrsam in Minden zuführte. Dort konnte er nach erfolgreicher Personalienfeststellung entlassen werden. Im Fahrzeug wurden verschiedene Drogen aufgefunden.

Bei einer Kontrolle am Montag, fiel gegen 16.30 Uhr ein Autofahrer durch seine unsichere Fahrweise auf der Hollweder Straße auf. Auch in diesem Fahrzeug konnten durch den Diensthund diverse Betäubungsmittel aufgefunden werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

