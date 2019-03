Polizei Minden-Lübbecke / Alkoholisierte Autofahrerin verursacht ...

Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Unfall

Minden - Montagmittag ereignete sich im Ortsteil Bärenkämpen ein Unfall, bei dem drei Autos beschädigt wurden. Die Verursacherin war hierbei alkoholisiert.

Gegen 12.50 Uhr befuhr eine VW-Fahrerin (51) die Melanchthonstraße und bog an der Sankt-Ansgar-Straße nach rechts auf diese ein. Hierbei fuhr sie nach Zeugenaussagen einen großen Bogen und touchierte seitlich einen ihr entgegenkommenden Hyundai, an dessen Steuer eine 52- jährige Mindenerin saß. Nach der Kollision prallte die 51-Jährige noch in einen geparkten Opel. Bei der Unfallaufnahme bemerkte die Streifenwagenbesatzung, dass die Verursacherin deutlich alkoholisiert war. So wurde sie zur Blutprobenentnahme der Polizeiwache Minden zugeführt. Während des Transports sowie der Blutprobe leistete sie erheblichen Widerstand. Den Führerschein beschlagnahmten die Einsatzkräfte. Der Sachschaden wurde mit rund 6.000 Euro taxiert.

