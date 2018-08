Polizei Minden-Lübbecke / Apothekeneinbruch scheitert - ...

Apothekeneinbruch scheitert - Aufmerksame Zeugin alarmiert Polizei

Petershagen-Friedewalde - Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag versucht gewaltsam in die Apotheke in Petershagen-Friedewalde einzudringen. Als eine aufmerksame Anwohnerin auf den Einbruchsversuch an der Lavelsloher Straße aufmerksam wurde, flüchteten die Kriminellen.

Die Frau hatte gegen 0.45 Uhr einen lauten Knall sowie weitere Geräusche wahrgenommen und daraufhin die Polizei per Notruf 110 alarmiert. Als die Beamten eintrafen, bemerkten sie an einer Seitentür diverse Einbruchsspuren. Von den Tätern fehlte allerdings jede Spur. Eine Fahndung nach den Flüchtigen, bei der auch ein Diensthund zum Einsatz kam, brachte in der Dunkelheit keinen Erfolg. Zeugen, denen im Ortskern von Friedewalde Personen oder ein Fahrzeug aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Polizei unter Tel.: (0571) 88660 zu melden.

