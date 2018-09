Polizei Minden-Lübbecke / Auseinandersetzung am Rande des ...

Auseinandersetzung am Rande des Stadtfestes

Porta Westfalica - Am Rande des Stadtfestes in Porta Westfalica ist es am Samstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern gekommen. Fünf Männer im Alter von 21 bis 23 Jahren sollen drei 21-Jährige sowie einen 22-Jährigen durch Schläge und Tritte verletzt haben. Der Vorfall soll sich zwischen 22.20 Uhr und 22.45 Uhr auf der Hauptstraße in Höhe der Hoppenstraße ereignet haben. Die Polizei war gegen 22.48 Uhr alarmiert worden.

Die Beamten, die Fuß auf dem Stadtfest unterwegs waren, trafen zunächst auf die Leichtverletzten sowie eine Zeugin. Die gaben an, dass sie sich mit einer Gruppe von zehn bis zwölf Personen zu Fuß auf dem Weg zum Stadtfest befunden hätten, als sie zunächst auf einen entgegenkommenden Mann getroffen seien. Dieser sei mit einem 21-Jährigen aus der Gruppe in Streit geraten. Als der bisher unbekannte Mann zuschlug, eilte ein 22-Jähriger seinem Freund zur Hilfe.

Anschließend, so die jungen Leute, sei man auf die Gruppe der Angreifer gestoßen. Auch diese hätten sich in einer größeren Gruppe aufgehalten. Einer der Angreifer habe dann den 21-Jährigen in den Bauch getreten. Selbst als dieser am Boden lag, sei er noch attackiert worden. Einen der mutmaßlichen Angreifer konnten die Polizisten noch auf dem Stadtfest antreffen, drei seiner Freunde meldeten sich später freiwillig bei den Beamten auf der Wache. Was sich im Einzelnen bei der Auseinandersetzung abspielte, steht noch nicht abschließend fest. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

