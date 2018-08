Polizei Minden-Lübbecke / Auto streift Radfahrer - Polizei sucht ...

Auto streift Radfahrer - Polizei sucht Zeugen

Minden - Weil ihn ein Auto im Vorbeifahren streifte, ist ein 25-jähriger Radfahrer auf der Mindener Straße gegen den Bordstein geraten und gestürzt. Dabei erlitt der Mann schmerzhafte Verletzungen. Der Pkw-Fahrer fuhr weiter und kümmerte sich nicht um den am Boden liegenden Radfahrer. Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstag vergangener Woche gegen 23 Uhr.

Der 25-Jährige meldete sich am Donnerstagabend bei der Polizei und berichtete, dass er an dem Abend auf dem Fahrradschutzstreifen bergab in Richtung der Lübbecker Straße gefahren sei. Wo es genau zu der Berührung mit dem Pkw kam, konnte der Mann ebenso wenig angeben wie Hinweise zum Fahrzeug und dessen Fahrer. Da er kein Handy bei sich hatte, konnte er auch nicht sofort die Polizei alarmieren. Daher bitten die Beamten des Verkehrskommissariates den Autofahrer sowie Zeugen des Vorfalls, sich bei ihnen unter (0571) 88660 zu melden.

