Polizei Minden-Lübbecke / Auto überschlägt sich nach Zusammenstoß

Auto überschlägt sich nach Zusammenstoß

Porta Westfalica - Zwei Verletzte und mindestens 15.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Unfalls auf der Kreuzung Eisberger Straße und Lohfelder Straße von Montagvormittag. Die Verletzten (16 und 67) wurden zur ambulanten ins Klinikum Minden verbracht.

Die Fahrerin (35) eines VW Multivans befuhr gegen 9.25 Uhr die Lohfelder Straße aus Richtung Hausberge kommend. An der Kreuzung zur Eisberger Straße ankommend, wollte sie diese geradeaus in Richtung Lohfeld überqueren. Hierbei kollidierte sie mit einem mit zwei Personen besetzten Dacia, deren 67-jährige Fahrerin in Richtung Hausberge fuhr. Durch die Kollision drehte sich der Sandero um die eigene Längsachse, kippte aufs Dach, und Rutschte in Richtung Geh- und Radweg. An einem Verkehrszeichen kam der Wagen zum Stehen. Beide Autos mussten angeschleppt und ausgetretene Betriebsstoffe abgestreut werden.

OTS: Polizei Minden-Lübbecke newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43553 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43553.rss2

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an: Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: 0571/8866-1300 od. 1301 E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke Telefon: (0571) 8866-0

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -