Polizei Minden-Lübbecke / Autofahrer fährt unter Drogeneinfluss

Autofahrer fährt unter Drogeneinfluss

Preußisch Oldendorf - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hielten Einsatzkräfte der Polizeiwache Lübbecke am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr in Höhe Nelkenweg einen Autofahrer an. Grund: er war nicht angeschnallt. Bei der Überprüfung des 53-Jährigen bemerkten die Beamten zudem drogentypische Symptome. Die wurde durch einen Drogenvortest bestätigt. So folgte eine Blutprobenentnahme. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

