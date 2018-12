Polizei Minden-Lübbecke / Autofahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle

Autofahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle

Espelkamp - Am Samstag wollte sich kurz vor Mitternacht ein Autofahrer einer Verkehrskontrolle entziehen. Erst nach mehreren Kilometern Nachfahrt konnte die Streifenwagenbesatzung den Espelkamper stellen. Der Grund für seine versuchte Flucht dürfte im Genuss von Drogen und Alkohol liegen.

Die Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Espelkamp wollte den BMW-Fahrer gegen 23.25 Uhr auf der Alsweder Landstraße kontrollieren. Der 22-Jährige missachte aber die Anhaltesignale und gab Gas. Während seiner Flucht über die Lübbecker Straße missachte er unter anderem das Rotlicht an einer Kreuzung und fuhr bei einem anderen Autofahrer dicht auf den Wagen auf. Zudem fuhr er in einer Tempo-30-Zone deutlich über 100 Stundenkilometer. Hierbei überfuhr er auch zwei Fahrbahnerhöhungen, sodass sein Auto von der Straße abhob. Seine Fahrt setzte er unbeirrt Richtung Waldweg fort. Kurz vor der Kniestraße hielt er am Straßenrand an und flüchtet zu Fuß über ein Feld. Hier konnten ihn die Einsatzkräfte nach kurzer Verfolgung überwältigen. Anschließend folgte auf der Wache die Blutprobe.

