Polizei Minden-Lübbecke / Autofahrer wurde tödlich verletzt.

Autofahrer wurde tödlich verletzt.

Petershagen - Am Samstagmorgen gegen 6 Uhr kam es zu einem schweren Unfall auf der Eldagser Dorfstraße in Petershagen (Kreis Minden-Lübbecke). Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der Fahrer mit seinem Auto Richtung Eldagsen. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Straße ab, prallte gegen einen Brückenpfeiler und schleuderte auf einen Acker. Daraufhin fing das Auto Feuer und brannte komplett aus. Nach derzeitigen Ermittlungen der Polizei handelte es sich um einen 20-Jährigen, der allein mit seinem Wagen unterwegs war. Die Eldagser Dorfstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

