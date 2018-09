Polizei Minden-Lübbecke / Autofahrerin übersieht Radfahrerin

Autofahrerin übersieht Radfahrerin

Rahden - Bei dem Zusammenstoß mit einem Auto an der Einmündung Lange Reihe/Auedamm in Rahden ist am Mittwochnachmittag eine 42-jährige Radfahrerin leicht verletzt worden.

Die Pkw-Fahrerin, eine 45-jährige Rahdenerin, war auf dem Auedamm unterwegs und beabsichtigte gegen 15.40 Uhr nach links auf die vorfahrtberechtigte "Lange Reihe" abzubiegen. Dabei übersah die Fahrerin offenbar die aus ihrer Sicht von links kommende Radfahrerin, die durch den Anprall die Kontrolle über ihr Rad verlor und auf die Fahrbahn stürzte. Die alarmierte Besatzung eines Rettungswagen kümmerte sich um die Verletzte.

