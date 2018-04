Polizei Minden-Lübbecke / Betrunkener Rollstuhlfahrer schrammt ...

Betrunkener Rollstuhlfahrer schrammt gegen Auto

Bad Oeynhausen - Ein angetrunkener Rollstuhlfahrer ist am Dienstagmorgen an der Schulstraße beim Überqueren der Fahrbahn gegen ein am Straßenrand geparktes Auto geschrammt. Polizisten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der 61-jährige Bad Oeynhausener erheblich alkoholisiert war.

Ein Test bestätigte die Vermutung der Beamten. Dem Mann wurde daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Da er mit seinem elektrisch betriebenen Rollstuhl nicht mehr fahren durfte, sorgte die Feuerwehr für den sicheren Transport des berauschten Mannes. Den verursachten Schaden an dem Pkw schätzt die Polizei auf etwa 1.500 Euro. Auf den 61-Jährigen kommt nun ein Ermittlungsverfahren des Verdachts auf Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

