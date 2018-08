Polizei Minden-Lübbecke / Biker bei Kollision verletzt

Biker bei Kollision verletzt

Lübbecke-Eilhausen - Offenbar leichte Verletzungen erlitt ein 44-jähriger Motorradfahrer bei einer Kollision mit einem Pkw auf der Tischlerstraße in Eilhausen am Dienstagvormittag.

Ein 72-jähriger Autofahrer verließ gegen 11.30 Uhr mit seinem Pkw ein Grundstück und beabsichtigte laut Polizei, auf die Tischlerstraße in östliche Richtung abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Biker, der mit seiner Suzuki die Tischlerstraße ebenfalls in Richtung des Osterwiesenwegs befuhr. Durch den Aufprall gegen die Beifahrerseite des Pkw stürzte der Zweiradfahrer samt seiner Maschine zu Boden. Während der 72-Jährige und seine Beifahrerin unverletzt blieben, klagte der 44-Jährige über Schmerzen. Der Mann gab gegenüber den Polizisten an, dass er nach der Unfallaufnahme einen Arzt aufsuchen wollte.

