Polizei Minden-Lübbecke / Biker nach Unfall auf der Ringstraße ...

Biker nach Unfall auf der Ringstraße im Klinikum

Minden - Ein 52-jähriger Motorradfahrer aus Minden ist bei einem Unfall auf der Ringstraße am Dienstagmittag verletzt worden. Zu dem Unfall kam es, als ein in Richtung der Karlstraße fahrender 54-jähriger Seat-Fahrer aus Stolzenau gegen 12 Uhr die Ringstraße an der Zufahrt zur Marienstraße verlassen wollte.

Dabei übersah der Mann offenbar eine rechts neben ihn fahrende 28-jährige Mindenerin, die daraufhin ihren Ford abbremsen musste. Der dem Ford nachfolgende Kradfahrer versuchte noch auszuweichen, kollidierte jedoch mit dem Pkw und stürzte mit seiner Yamaha auf die Fahrbahn. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Biker ins Klinikum. Auch ein Notarzt war zur Unfallstelle ausgerückt. Zu einer Berührung zwischen dem Seat und dem Ford kam es nicht.

