Polizei Minden-Lübbecke / Biker prallt gegen abbiegendes Auto - ...

Biker prallt gegen abbiegendes Auto - 62-jähriger Meller leicht verletzt

Porta Westfalica, Melle - Bei der Kollision mit einem abbiegenden Auto erlitt am Mittwochmittag ein 62-jähriger Motorradfahrer aus Melle (Kreis Osnabrück) leichte Verletzungen. Der Unfall ereignete sich gegen 12.15 Uhr auf der Veltheimer Straße in Höhe der Anschlussstelle zur A2 in Porta Westfalica-Veltheim.

Eine 47-jährige Autofahrerin war zu diesem Zeitpunkt aus Richtung Hausberge auf der Veltheimer Straße unterwegs und beabsichtigte nach links auf die Autobahn in Richtung Dortmund zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Biker. Der prallte mit seiner Harley-Davidson gegen die Beifahrerseite des Pkw. Die 47-Jährige blieb unverletzt. Der Rettungsdienst brachte den Meller ins Johannes-Wesling-Klinikum nach Minden. Beide Fahrzeuge wurden später abgeschleppt.

